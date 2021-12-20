Kırmızı etin fiyatı uçacak! Bayramda kesilecek hayvan bulunamayacak

Katar'a 2.5 milyon adet küçükbaş hayvan satıldığını belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, etin kilosunun yılbaşında 150 TL'ye çıkacağını ve bayramda hayvan bulunamayacağını söyledi.

Dolar kurunun hızla yükselmesiyle Türk ürünlerine olan talep günden güne artıyor. Ancak bu durum iç piyasaya arz sıkıntısı ve pahalılık olarak yansımaya başladı. Katar'ın 2.5 milyon adet küçükbaş hayvan aldığını söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İran'ın da sırada olduğunu, iç piyasada küçükbaş hayvan fiyatlarının arttığını belirtti.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Yurtdışından gelen küçükbaş hayvan talebinin Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden kaynaklandığını ifade eden Yağmur, şu anda kuzu etinin 120 TL olduğunu, yılbaşında da 150 TL'ye ulaşacağını vurguladı.

Yağmur, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle küçükbaş hayvan yetişmediğini, böyle giderse Kurban Bayramı'na kesecek hayvan bulunamayacağını kaydetti.

"Market zincirleriyle mücadele ediyoruz"

Devletin duruma müdahale etmesini istediklerini anlatan Yağmur, sektörün zor bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Vergi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yağmur, “Etin kasaba girişi yüzde 1. Satışta ise yüzde 8 vergi veriyoruz. Yüzde 7 bizden gidiyor. 3-4 yıldır söylüyoruz düzeltme yapmadılar bu konuyla ilgili. Ben isterim ki eti 50 TL'ye satayım. Ama özel ve kamu market zincirleriyle de mücadele ediyoruz” dedi.

Piyasadaki durumun devam etmesi durumunda stokçuluğun da başlayacağına dikkat çeken Yağmur, “Canlı hayvanın kilosu geçen yıl 27-28 TL'ydi. Şimdi 38 liraya çıktı. Yılbaşında ise 45 lirayı bulur. Devlet acilen müdahale etmeli” ifadelerini kullandı.

Sözcü