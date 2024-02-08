Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları geçen hafta 76,1 milyar TL düşüşle 2,38 trilyon TL oldu. Böylelikle KKM'den 12 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar TL'den 2 trilyon 382,5 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 76 milyar liralık düşüş yaşanmasıyla, KKM'de 12 haftanın en hızlı çıkışı gerçekleşmiş oldu.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 837,5 milyar TL'den 11 trilyon 941,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 101,3 milyar TL'den 14 trilyon 871,1 milyar TL'ye geriledi.

Kredi kartı kullanımı arttı

Tüketici kredileri 1 trilyon 526,9 milyar TL'den 1 trilyon 533,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 206,9 milyar TL'den 1 trilyon 247,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,7 milyar TL'den 196,1 milyar TL'ye yükseldi.