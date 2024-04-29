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Ebrar Karakurt, Rusya'da tarihe geçti

Ebrar Karakurt, Rusya'da tarihe geçti
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Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Rusya Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayamasa da peş peşe kırdığı rekorlarla Rusya'da voleybol tarihine geçti.

Rusya Süper Ligi’nde şampiyonu belirleyecek son karşılaşma bugün oynandı. Ebrar Karakurt'un takımı Lokomotiv Kaliningrad; final serisinin 5. maçında Dynamo-Ak Bars'a konuk oldu.

Bir dönem Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Zoran Terzic'in takımı karşılaşmayı 3-0 kazanıp, seride 3-2'lik üstünlük sağladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Ebrar Karakurt'un takımı Lokomotiv Kaliningrad ise Rusya Ligi’ni ikinci sırada bitirdi.

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt final serisindeki performansıyla yine göz kamaştırdı. Ebrar Karakurt; sezonu 797 sayı ile tamamladı, 2013 yılında Natalya Mammadova’nın 784 sayı rekorunu kırdı.

 1.96 boyundaki milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, 2023-2024 sezonunda Kaliningrad formasıyla 37 maç, 138 set oynadı ve maç başına 21.5 ile toplamda 797 sayı üretti. Sezon boyunca 42 ace sayısı bulan Karakurt, set başına 0.30 ace elde etti.

Rusya Ligi’ni "En Skorer" olarak tamamlayan milli voleybolcumuz, %44 hücum performansıyla ve %32 verimlilik ile 685 hücum sayısı üretti. 24 yaşındaki pasör çaprazı, sezon boyunca set başına 0.51 ile 70 blok sayısı kaydetti.

Ebrar Karakurt ayrıca Rusya Kadınlar Voleybol Ligi Rüya Takımı'na da seçildi. Ebrar; "En iyi Pasör Çaprazı" unvanını aldı.

 

Etiketler Rusya voleybol filenin sultanı ebrar karakurt
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