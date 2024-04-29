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İYİ Parti’de devir teslim tarihi belli oldu

İYİ Parti’de devir teslim tarihi belli oldu
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İYİ Parti’nin hafta sonu düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü turda en çok oyu alarak Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi çarşamba günü devralacak.

İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek devir teslim töreniyle görevi Meral Akşener’den devralacak.

Devir teslim töreninin ardından Müsavat Dervişoğlu ve yeni parti yönetimi Anıtkabir’i ziyaret edecek.

 

Etiketler müsavat dervişoğlu Meral Akşener iyi parti devir-teslim devir teslim töreni
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