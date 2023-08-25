KKTC, taksit kısıtlaması kapsamından çıkarıldı

BDDK, temmuz ayının sonunda aldığı taksit kısıtlamasında KKTC'ye istisna getirdi. Buna göre, taksit imkanının KKTC'de devam etmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat harcamalarına 3 ay taksit imkanının devam etmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamada, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının, 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KKTC'ye ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

BDDK, 31 Temmuz tarihinde aldığı karar ile kredi kartlarında seyahat ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirmeyi KKTC’yi de kapsayacak şekilde yasaklamıştı.

Bu gelişmenin ardından KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı arayarak muafiyet istemiş; KKTC turizm örgütleri ve medyası ise uygulamadan geri dönülmediği takdirde batacaklarını söylemişti.