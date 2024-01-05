KKTC’nin 2023 enflasyonu belli oldu

KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Kıbrıs'ın kuzeyindeki enflasyon son bir yılda yüzde 83,63 artış kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre aralık ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 5,44 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 83,63 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında aylık artış yüzde 4,42 seviyesindeyken, yıllık artış ise yüzde 81,99 olmuştu.

İstatistik Kurumu'nun açıklamasında detaylara yönelik ise şunlar kaydedildi:

“KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 15,10 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Sağlık ana grubunda yüzde 14,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 10,18, haberleşme ana grubunda yüzde 7,45, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 5,94, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4,35, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3,75, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 2,14, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,59, eğitim ana grubunda yüzde 1,41, ulaştırma ana grubunda yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,12 artış kaydedildi.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 260,58 kabak, yüzde 137,98 salatalık ve yüzde 106,56 ile patlıcan oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 65,35 çiçek lahanası, yüzde 34,14 beyaz lahana ve yüzde 23,15 ile limon olarak belirlendi.”