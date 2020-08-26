Korona tedavisi gören profesör hayatını kaybetti

Sivas’ta Covid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti.
Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Refik Çaylan, 20 gün önce İstanbul'a seyahat ederken uçakta rahatsızlanması nedeniyle Sivas'a acil iniş yaparak tedavi altına alınmıştı. Covid-19 tanısı konulan profesör kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Çaylan'ın uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi. Çaylan'ın ölüm haberini Türk Tabipler Birliği duyurdu.
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