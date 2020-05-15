Koronavirüs perakendeyi eritti!

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5.7, inşaat ciro endeksi yüzde 16.2, ticaret ciro endeksi yüzde 7.5, hizmet ciro endeksi ise yüzde 17.1 azaldı.

TÜİK’in verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8.1 azalırken sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 artış gösterdi. Öte yandan, ticari gayrimenkul yatırımı alanında faaliyet gösteren JLL’nin Türkiye Başkanı Avi Alkaş, “Eski ciroları yakalama yönünde sonbaharda toparlanırız” dedi.

