Kredi borcu olanlar nasıl kredi alacak ?

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Semiha Şahin'in sunduğu CNN TÜRK Ana Haber'de açıklamalarda bulundu.

Tarım sektörüne 80 milyar kredi verdik. Biz sadece tarım işi yapıyorsak neden bütün dünyada şubeleri var. Londra'da ne işi var o zaman bankanın. Tarım sektörü Ziraat Bankası'nın vizyonudur. Tarımda kullanılan kredinin yüzde 65'i sadece size aittir. Ziraat Bankası tarım vizyonunda vazgeçilmiş değil. Banka, enerji sektöründe, dış ticarette, alt yapıda, savunma sanayinde her yerde var.

Tarım kredilerini iki ayrı şekilde anlatırsak daha iyi anlaşılır. Çittçilerimizin, köylülerimizin kullandığı krediler var. Bunların miktarı 47-50 milyar arasında seyrediyor. Bu çiftçilerimizin sayısı 700 bin.

Aydın kart borcu olanların nasıl kredi alacağına açıklık getirdi.

Aydın şunları ifade etti: Türk halkı kredi kartını seviyor. Ciro 100 milyarı geçmiş. Bu ödeme aracı ama aynı zamanda kredi aracına da dönüşmüş. Perakende bankacılık yaptığımız halde kredi kartı konusunda biz geciktik. Ziriat bankası olarak 1., 1.5 sene önce bir kart çalışması yaptık. Fakat bunu çok büyük gürültüyle tanıtmadık. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bu konuda biraz geciktik.

Bu konuda biraz geciktik. Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30 asgari ödeme yükümlülüğü var. Yüzde 2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala dönüşüyor. Borcu borçla ödüyor. bu sarmal çok ciddi bir rakam. 17 milyar civarında böyle bir rakam var.

İkincisi normal ödemesi gereken tarihte ödemeyi yapamıyor. Hızla 90 günü gidiyor. Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz, takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise kredi alamıyorsunuz.