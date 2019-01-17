Kredi kartı borçlularına 1 değil 2 müjde !

Ziraat Bankası, 31 Aralık itibariyle ekstrede yer almayan geleceğe dönük kredi kartı taksitlerini de yapılandıracak. Başvuruda sadece gelir belgesi yeterli olacak.

Kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma kampanyasına öncülük eden Ziraat Bankası'ndan önemli iki adım daha geldi. Ziraat Bankası, 31 Aralık sonu itibarıyla kredi kartı ekstresinde yer almayan geleceğe yönelik taksitleri de yapılandırma kapsama aldı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre banka, müracaatlarda kredi kartı ekstresi getirme zorunluluğunu da kaldırdı. Sadece gelir belgesiyle müracat yeterli olacak.

Vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için diğer bankalardan belge getirilmesi zorunluluğunu kaldıran Ziraat dün önemli bir adım daha attı. Şubelere gönderilen yazıda müşterilerden sadece gelir belgesi istenmesinin yeterli olduğu bildirildi. Böylece borç bulunan kartların her biri için ekstre çıkarma zorunluluğu ortadan kalktı. Azami kredi tutarı taksitli alışverişler de dâhil kredi kartlarının borcunun tamamını kapsayacak.

Hiçbir şekilde müşteriye ilave ödeme yapılmayacak. Beyan edilen borcun daha düşük olması durumunda tahsis edilen kredi revize edilecek. Kredi belirlendikten sonra daha fazla borç çıkarsa değişiklik kapsama dâhil olmayacak.

Kredi kartının 31 Aralık 2018 ekstresine yansımayan geleceğe dönük taksitler de kapsama alındı.

Mevcut sistemde tüketici kredilerinde genel sınır olan 36 ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yapılan düzenlemeyle 60 aya çıkarılıyor. Kredi kartı borcunun başka bankada olması durumunda kredi, borcun ödenmesini sağlamak için ilgili bankaya ödeme yapılması yoluyla kullandırılacak.

Yapılandırmaya giden kart kapatılırken diğer kartlar kullanılmaya devam edilebilecek. Ödeme süresince diğer kartlar da kullanılabilecek. Gelir durumu yeterliyse yeni kredi kartı da alınabilecek. Kartının asgari ödeme tutarını yatıran veya asgarinin üstünde ödeme yapan ancak tümünü ödeyemeyen vatandaşın bu borcu tüketici kredisi verilerek kapatılacak. Kişinin ödeyeceği aylık taksit aylık gelirinin yüzde 75'i kadar olacak.