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Kredi kartı borcundan yasal takipteki kişi sayısı belli oldu

Kredi kartı borcundan yasal takipteki kişi sayısı belli oldu
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Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer yandan yağmur gibi yağan zamlar ve düşük gelirle büyüyen geçim savaşında artık temel ihtiyaçlar bile kredi kartlarıyla karşılanmaya başlayınca, kredi kartındaki "yasal takipteki kişi sayısı" hızla arttı. Türkiye Bankalar Birliği Türkiye'de yasal takipte olan kredi kartı sahibi sayısını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Ocak ve Haziran dönemini kapsayan araştırmasında 645 bin kişinin yasal takibe girdiği öğrenildi.

Yasal takibe giren kartlarda alacaklı bankalar sözleşmeden doğan hakları gereği alacaklarını hemen tahsil etmeye çalışabilir. Öte yandan yasal takip sürecine girmek 90 gün sürer fakat bir kere yasal takip sürecine girildiği takdirde borçlu taraf, bankacılık sisteminin kara listesine girer.

Öte yandan resmi verilere göre Türkiye'de aklaşık 2.3 milyon kişi de icralık durumda.

Etiketler icra icralık kredi kartı yasal takip yasal takipteki kişi sayısı
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