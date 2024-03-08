Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Türkiye'de yüksek enflasyon, fahiş zamlar, gelir adaletsizliği ve bitmek bilmeyen ekonomik dar boğaz nedeniyle vatandaşın "ödeme aracı" yerine "borçlanma aracı" olarak kullanmak zorunda kaldığı kredi kartlarında bir harcama rekoru daha kırıldı.

Ekonomi yönetiminde kredi kartına yönelik düzenleme çalışmaları devam ederken son gelen veriler kredi kartlarında yeni rekorların kaydedildiğini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı1 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi.

Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

Bloombergh'te yer alan habere göre Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin yorumuna göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık yükselişler ise, hizmet sektörleri, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan az sayıda alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik harcamaları öne çıktı.

Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15,6 milyar TL artış ile 83,4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti.

İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139,5 artış ile yükselişe devam etti.

Şimşek limitlerle ilgili düzenleme sinyali vermişti

Bloomberg HT özel röportajında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarına yönelik limitlerle ilgili bir düzenleme sinyali vermişti.

Şimşek, "İç talebin yumuşadığını söyledim. Tabii Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız" diye konuşmuştu.