Kredi kartı kullananlara ve kredi çekeceklere kötü haber

TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırmasının ardından kredi kartı ve kredi mevduat hesapları faiz tavanı da yükseldi. Yeni rakamların yürürlüğe gireceği tarih de açıklandı.

TCMB, dünkü PPK toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmişti. Son faiz artışıyla birlikte, kredi kartı ve ek hesap olarak bilinen kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz tavanlarında da üst limitler değişti.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla, kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91'den yüzde 2,13'e yükselecek. Böylelikle mevduat sahipleri aylık yüzde 35 oranında maliyetle karşı karşıya kalacak.

Yeni faiz oranı sonrasında ticari krediler için tavan ise yüzde 37,8 olacak. Bir önceki oranlar ise yüzde 25 ve yüzde 32,2'ydi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları artırıldı. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkacak. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olacak. Ticari krediler için

tavan 37,8’e yükseldi" dedi.