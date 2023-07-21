  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kredi kartı kullananlara ve kredi çekeceklere kötü haber

Kredi kartı kullananlara ve kredi çekeceklere kötü haber

Kredi kartı kullananlara ve kredi çekeceklere kötü haber
Güncelleme:

TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırmasının ardından kredi kartı ve kredi mevduat hesapları faiz tavanı da yükseldi. Yeni rakamların yürürlüğe gireceği tarih de açıklandı.

TCMB, dünkü PPK toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmişti. Son faiz artışıyla birlikte, kredi kartı ve ek hesap olarak bilinen kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz tavanlarında da üst limitler değişti.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla, kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91'den yüzde 2,13'e yükselecek. Böylelikle mevduat sahipleri aylık yüzde 35 oranında maliyetle karşı karşıya kalacak.

Yeni faiz oranı sonrasında ticari krediler için tavan ise yüzde 37,8 olacak. Bir önceki oranlar ise yüzde 25 ve yüzde 32,2'ydi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları artırıldı. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkacak. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olacak. Ticari krediler için
tavan 37,8’e yükseldi" dedi.

Etiketler kredi kartı faiz kredi ihtiyaç kredisi kredi faizi kmh
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tatil cenneti mülteci kampına döndü
Sosyal medyada WhatsApp'ta bunu yapan yanar!
Erdoğan açıkladı: Konutta hem ek vergi hem yeni ceza geliyor!
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Zihinsel engelli Elif'in en büyük hayali gerçek oldu
O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu
Eyvah! Haftaya daha sıcak hava dalgası geliyor
Deprem sonrası afet konutlarının içi görüntülendi!
Hande Sarıoğlu bikinisiyle Yeşilçam'ın seksi sahnesini canlandırdı
İstanbul'da tepki çeken uygulama! Sahilde yürümek bile parayla