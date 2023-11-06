Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Tüm kart sahipleri ödeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı sonrası kredi kartı akdi faizleri yüzde 3.71'e yükselirken, 1 Kasım itibarıyla bütün kredi kartı ekstrelerinden bu oran tahsis edilmeye başlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararı sonrası kredi kartı akdi faizleri yüzde 3.71'e yükselirken, 1 Kasım itibarıyla bütün kredi kartı ekstrelerinden bu oran tahsis edilmeye başlandı. Son 4 ayda üç kat artan kredi kartı faizlerinden kurtulmanın ise tek bir yolu var...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim tarihli PPK toplantısında 500 baz puanlık faiz artırım kararı vererek piyasaların beklentisine yanıt verdi.

Politika faizinin yüzde 35'e yükselmesi bankaların birçok kredili ürün için sundukları rakamlara referans olsa da, yasa gereği kredi kartı akdi faizleri ve kredili mevduat hesapları için uygulanacak faiz oranları doğrudan doğruya politika faizine uymak zorunda.



KART FAİZLERİ 3 KAT ARTTI

Türkiye'de yıllardır görülen yüksek enflasyona rağmen peş peşe alınan faiz indirimleri nedeniyle kredi kartı akdi faizleri seçim öncesinde 1.36 seviyesindeydi.

28 Mayıs sonrası göreve gelen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, başlattığı parasal sıkılaşma süreci ile yüzde 8.5 olan politika faizlerini 5 toplantı üst üste artırarak yüzde 35'e yükseltti. Kredi kartı faizleri ise bu süreçte 3 kata yakın artış gösterdi.



BUNU YAPAN KART SAHİPLERİNDEN PARA KESİLMEYECEK

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında oldukça düşük maaşlar almak zorunda kalan milyonlarca vatandaş, hayatını devam ettirebilmek için sığındığı kredi kartlarına da veda etme aşamasında.

Kart ile yapılan işlemlerde alınan faizlerin bu denli yükselmesi, yapılan harcamanın üzerine çok yüksek ilave bedeller getiriyor. Uzmanlara göreyse kredi kartı faizlerinden kurtulmanın tek bir yolu var....

Bankacılık mevzuatlarına göre kredi kartı ile kullanıma sunulan limit, teknik olarak bankanın müşteriye 1 aylık süreyle verdiği kredi olarak işlem görüyor.

Bir başka deyişle yapılan tüm harcamalar, ekstre kesim tarihi itibarıyla 10 gün içerisinde ödenmemesi halinde kredili ürün kullanımı olarak sınıflandırılıyor ve mevcut faiz oranı üzerinden yaptırım görüyor.



ASGARİ ÖDEYENLERİN BORCU KATLANARAK ARTACAK

Kesilen ekstre bedelinin tamamını ödeyenler ise herhangi bir faiz ödemesi yapmak zorunda kalmamakta.

Örneğin 15 bin liralık kredi kartı limitinin 5 bin lirasını kullanan bir vatandaş, ekstre kesim tarihinde söz konusu 5 bin liralık bedelin tamamını ödemesi halinde yaptığı alışveriş için bankaya hiçbir faiz oranı ödemeyecek.

Ancak bankaların kredi kartı limitine göre yüzde 20 ve yüzde 40 olarak belirlediği asgari ödeme tutarını ödeyen ve geri kalan bedeli yatırmayan müşterilerden faiz ücreti tahsis edilecek.

Örneğin 5 bin liralık harcamanın asgari ödeme tutarı olan bin lirayı ödeyen bir kullanıcı, geriye kalan 4 bin lira için aylık yüzde 3.71 oranında faiz ödemek durumunda kalacak.

YENİ FAİZ ARTIRIMLARI YOLDA

Merkez Bankası, yayımladığı PPK özetinde enflasyon ile mücadele için parasal sıkılaşma sürecine devam edileceği mesajını verirken, uluslararası finans kuruluşları ve ekonomistlere göre Türkiye, 2023 yılını yüzde 40'lık politika faizi ile tamamlayacak.

TCMB'nin geri kalan 2 toplantıda toplam 500 baz puan değerinde bir artış yapması, kredi kartı akdi faizini 4.17, kredi kartı ile yapılan nakit avans ve kredili mevduat hesapları için tahsis edilen faizi ise yüzde 4.93'ee yükseltecek.

KREDİ KARTI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda müşterilerin karşılaşacağı sorunlar bankalara göre değişiklik göstermekte.

Birçok banka, ekstrenin son ödeme tarihinden 10 gün sonrasında kredi kartını kullanıma kapatırken, 60 gün ve üzeri durumlarda ise borcu avukatlık bürolarına devretmeyi tercih ediyor.

25 bin lira altı kredi kartlarında ekstre borcunun yüzde 20'si, bu limitin üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı asgari tutar olarak belirlenmekte.

Bu tutarın ödenmesi halinde müşterinin kredi puanı olumsuz etkilenmemekte, yalnızca geriye kalan bedel üzerinden faiz kesintisine uğramakta.