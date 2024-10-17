Kredi kartında vergi düzenlemesi iptal edildi

AK Parti kaynakları, kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal edildiğini açıkladı.

AK Parti'nin Savunma Sanayi Fonu'na destek amacıyla getirmeyi planladığı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.

750 TL'lik katkı payı düzenlemesi iptal edildi

AK Parti kaynakları, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal edildiğini açıkladı. AK Parti'den yapılan açıklamada, "Savunma Sanayi Fonu'na kredi kartından katkı payı alınmayacak" denildi.

Bakan Şimşek "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." ifadelerini kullanmıştı.

Kanun teklifinin içeriği

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.