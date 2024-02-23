Kredi kartlarına yeni tedbir yolda

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde gevşemenin yılın üçüncü çeyrekten itibaren başlayabileceği öngörüsünü koruduğunu belirterek kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler alınacağına ilişkin beklentisini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı metninde TL'deki reel değerlenmeye vurgu yapması yabancıların da dikkatini çekti.

BloombergHT'nin aktardığına göe, Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta TCMB'nin dezenflasyon için TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi.

"GEVŞEME ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞLAYACAK"

Ekonomistler daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlayacağını tahmin ediyor.

Banka ekonomistleri, son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistlerine göre banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanıyor.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre TCMB acil bir yeni önlem/araç sinyali vermezken, kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde beklenmedik bir gevşeme karşısında parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağını bir kez daha ifade etti.

KREDİ KARTI HARCAMALARI

Raporda "Bununla birlikte, TCMB'nin son dönemde kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler almasını beklemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Raporda Türk lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler de yer aldı. Goldman Sachs ekonomistleri yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla TL'de değer kaybının çekilmesini öngördü.

Bunun yanında Goldman Sachs ekonomistleri TCMB'nin negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti.