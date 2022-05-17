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Kripto para piyasası hareketlendi

Kripto para piyasası hareketlendi

Kripto para piyasasında günler sonra yukarı yönlü hareketlilik başladı. Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerine yükseldi.

Terra LUNA projesinin çökmesiyle zor günler geçiren kripto para piyasaları yükselişe geçti. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3 yükselerek 1.37 trilyon dolara çıktı. 

Bitcoin saat 11.30 itibariyle yüzde 2.5 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 30 bin 577 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.44 oldu. 

Ethereum yükselişte BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 2 bin 87 doları gördü. 

Ripple ve Dogecoin de benzer oranlarda değer artışı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.3 yükselerek 43 cente çıkarken DOGE'un fiyatı yüzde 2.3 yükselerek 9 centin üzerine çıktı.

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