Kripto para piyasasında Bitcoin ETF geri sayımı

Bu hafta ABD'de Bitcoin tarafından desteklenen borsa yatırım fonlarını başlaması için geri sayımlarda heyecan artarken gelecek kararın piyasaya etkileri konuşuluyor.

Bitcoin ABD Doları, 8 Ocak Pazartesi günü 44.100'den işlem gördü ve önceki işlem seansından bu yana 157 dolar veya yüzde 0,35 düşüş yaşadı. Geriye dönüp bakıldığında, son dört haftada Bitcoin yüzde 0,26 oranında değer kaybetti. Son 12 ayda ise fiyatı yüzde 156,71 arttı.

Bloomberg News'in haberine göre, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) ihraççılarına, bekleyen başvurularında son dakika revizyonlarını sunmaları için Washington'da Pazartesi sabahına kadar süre verildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu başvurulardan en az biri hakkında harekete geçmek için 10 Ocak'a kadar süresi var ve kripto uzmanları, düzenleyicinin bu tarihi bir dizi kararı aynı anda duyurmak için kullanacağını düşünüyor.

Bir Bitcoin ETF'sinin işlem görmeye başlayabilmesi için yerine getirilmesi gereken iki teknik gereklilik var. İlk olarak SEC, ETF'leri listeleyecek borsalar tarafından 19b-4 olarak adlandırılan başvuruları imzalamalıdır. İkinci olarak, düzenleyici kurumun, BlackRock ve Fidelity'yi de içeren bir liste olan ihraççıların kayıt başvuruları olan ilgili S-1 formlarını onaylaması gerekiyor.



Bloomberg News'in haberine göre SEC, önümüzdeki günlerde borsaların başvuruları olan 19b-4'leri oylamayı planlıyor. Düzenleyici kurum daha sonra ihraççıların başvuruları olan S-1'ler hakkında aynı zamanda harekete geçebilir veya geçmeyebilir. SEC'in her iki gerekli onayı da vermesi halinde, ETF'ler bir sonraki iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabilir.

Bir SEC temsilcisi başvuruların durumu hakkında yorum yapmayı reddetti.

ETF ETKİSİ

Bitcoin'in destekçileri, en büyük kripto token tarafından desteklenen ETF'lerin dijital varlıklar için bir dönüm noktasını temsil edeceğini söylüyor. Hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların potansiyel girişlerini temsil eden milyarlarca dolar söz konusu.

Kripto girişim firması Framework Ventures'ın kurucu ortağı Michael Anderson, "Piyasa hala bir Bitcoin ETF onayının potansiyel etkisini ciddi şekilde hafife alıyor" dedi.

Ancak Demokrat Gary Gensler ve Trump dönemindeki selefi Jay Clayton yönetimindeki SEC, yatırımcıların korunması ve piyasa manipülasyonu potansiyeline ilişkin endişeleri gerekçe göstererek daha önce böyle bir ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyi reddetmişti.

Ancak SEC'in kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments'a karşı önemli bir yasal mücadeleyi kaybettiği Ağustos ayından bu yana, düzenleyicinin ürün için artan yaygarayı kabul etmek zorunda kalacağına dair spekülasyonlar artıyor.