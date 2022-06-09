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Kripto para yasağı için ilk adım

Kripto para yasağı için ilk adım

ABD, kripto düzenlemesi için yeni yasa tasarısı hazırladı. Ülke bu yasayla “kriptoyu kısıtlamadan mevcut yasalara dahil etmek” istiyor.

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; ABD’li iki senatör(Cumhuriyetçiler ve Demokratlar), Responsible Financial Innovation Act (Türkçesi Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası veya kısaca RIFA) isimli yasa tasarısı için imzaları attı. Kripto para birimleri de dahil olmak üzere tüm dijital varlıkları ele alan bu tasarı ile, “kriptoyu kısıtlamadan mevcut yasalara dahil etmek” istedikleri açıklandı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) gönderilen yeni düzenleme, kripto para dünyasına netlik kazandırmayı amaçlıyor. Tasarının öne çıkan ilk önergesi, birkaç istisna dışında dijital para birimlerini geleneksel menkul kıymet olarak tanımamak oldu.

RIFA ayrıca stabilcoinleri de ele almayı amaçlıyor. Kripto pazarının, TerraUSD’de yaşanan çöküşle birlikte altüst olduğunu göz önünde bulunduran Senatörler, stabilcoinlerin gereksinimlerini değerlendirecek. Fakat dijital dolar haricinde nasıl bir düzenleme olacağı şimdilik belirsiz.

Yasa tasarısında öne çıkan bir diğer başlık ise dijital varlıkların vergilendirilmesi oldu. Raporda, tüm merkezi olmayan kuruluşların vergilendirmeye tabi olması gerektiği belirtildi. Bu, anonim kripto işletmelerinin ABD’deki sonunu getirebilir.

Ayrıca kripto para borsaları için iflas tanımları da yeniden gündemde. RIFA’ya göre, kullanıcıların yatırılan varlıkları tasfiyesiz bir şekilde iade alması zorunlu olmalı.

Etiketler kripto para bitcoin ethereum yasak abd amerika coin token
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