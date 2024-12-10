Kripto paralar için ikinci düzenleme geliyor

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atacaklarını söyledi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda Gönül, konuyla ilgili paylaşımında, "Çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönül, ikincil düzenlemenin yayımlanmasının ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde yerinde inceleme çalışmaları yapılarak yetkilendirme sürecinin de tamamlanacağını söyledi.