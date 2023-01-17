Kripto paralar uçuşa geçti! Yatırımcılara kritik uyarı

Kripto para piyasası uzun süren durgunluğun ardından yükselişe geçti. Ancak uzmanlar, yükseliş anlarında yatırım yaparken dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kripto paralarda güçlenme devam ediyor. Küresel ekonomilerin boğuştuğu enflasyonun düşüşe geçmeye başlamasıyla diğer yatırım araçları da hareketli günler yaşıyor. Altın liderliğinde başlayan yükseliş hareketi kripto paralara da yansıdı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan kripto paralar son verilerle yükseliş hareketi gösterdi. Kısa sürede Bitcoin yüzde 33 oranında değer kazandı. Lider kripto para birimini diğer kripto paralar da takip etti.

ABD ve AB’den gelen enflasyon verileri piyasaları hareketlendirdi. Uzun süredir enflasyon sorunuyla mücadele eden ABD ve AB ekonomilerinde enflasyon hızlı düşüş gösterdi. Buna paralel olarak da merkez bankalarının alacağı aksiyonlar yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Merkez bankalarını faiz artırım hızlarını düşürüp yıl ortasından itibaren de gidişata göre faiz indirimine geçebileceği beklentisi yükseldi. Bu beklentilerle birlikte piyasada dengeler değişti. İlk tepki gösteren emtia altın oldu. Sonrasında kripto paralar da uzun süredir hareketsiz kaldığı noktalardan yükselişe geçti.

LİDER KRİPTO PARA BİRİMİ BITCOIN TIRMANIŞTA

Bitcoin güçlü yükseliş hareketi ile diğer kripto para birimlerine de örnek oldu. Bitcoin’le birlikte Ethereum, Dogecoin gibi popüler kripto paralar güçlendi. Kripto paralarda toplam hacim de yeniden 1 trilyon Dolar sınırına yaklaşmış oldu.

BITCOIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Bitcoin uzun süredir beklediği 16 bin dolar seviyelerinden 21 bin dolara yükseliş gerçekleştirdi. Kısa zamanda yüzde 30 civarında prim yapan Bitcoin şu sıralar 21 bin 160 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin Kasım 2021’de 69 bin dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Lider kripto para birimi Bitcoin’in izinden giden Ethereum tarihi zirvesinden uzakta olsa da uzun süredir düştüğü noktadan sıçrama gerçekleştirdi. Ethereum şu sıralar 1569 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ELON MUSK’IN FAVORİSİ DOGECOIN

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın favori kripto para birimi Dogecoin ise tatsız seyrini sürdürüyor. Dogecoin, önündeki sıfırı silmesini bekleyen yatırımcıları üzüyor. Dogecoin şu sıralar yüzde 4’e yakın kayıpla 0,08392 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

RIPPLE KAYIPTA

Ripple fiyatları da düşüşe geçti. ABD’de davalarla mücadele eden Ripple yüzde 4 oranında düşüşle 0,3864 dolardan işlem görüyor.

BOĞA TUZAKLARINA KANMAYIN

Kripto para piyasasında şu sıralar her düşüşten sonra Boğa tuzakları görülüyor. Boğalar hafif alımlar yaparak piyasayı artıda tutmaya çalışıp diğer yatırımcıların yükseliş olacağına inanmasını sağlıyor. Ardından boğalar yüzde 7-10 civarında kârları görünce satış emri vererek ellerindeki kripto varlıkları boşaltmaya başlıyor ve küçük yatırımcıların parası pula dönmüş oluyor.

REGÜLASYONLAR GELMELİ

Kripto para piyasalarındaki büyük boşluk servetlerin buharlaşmasına neden oluyor. Hükümetler kripto paralara yönelik olarak regülasyon çalışmalarını sürdürse de uzun zaman geçmesine rağmen kanunlaşmış ve organize olmuş bir piyasaya erişilemedi. Marj aralığının olmaması, karşılığı ve hikayesi olmayan kripto paraların çok olması, kripto para borsalarının herhangi bir mevzuata tabi olmaması, yüz binlerce kişinin parasını kaptırmasına neden oluyor.

UÇUK TAHMİNLERE ALDANMAYIN

Lider kripto para birimi Bitcoin için “100 bin doları görecek, 250 bin doları görecek” gibi tahminler yapanlara inanılmaması, yapılan temel ve teknik analizlerin derinliğinin araştırılması, hedef fiyat veriyorlarsa da tarih belirtilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. “250 bin dolara ulaşacak” deyip tarih belirtilmezse bu tahminin altının boş olduğu ortaya çıkıyor.

UZMANLAR MAAŞLI ÇALIŞIYOR

Kendini uzman olarak tanıtan kişiler ya sosyal medya üzerinden nemalanıyor ya da bir kripto para borsasında maaşlı olarak çalışıyor. Kripto paraların ne zaman yükselip düşeceği yönünde analiz yapan uzmanlar kendileri için de analiz yapsalardı maaşlı çalışmak yerine milyarder olup hayatlarını çok rahat sürdürebilirlerdi. Bunu da göz önüne alarak kendini uzman olarak tanıtan kişilere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

KRİPTO PARA YATIRIMI NASIL YAPILMALI?

Kripto paralarda marj aralığı bulunmuyor ve bu nedenle paranız bir anda binlerce kata ulaşabilirken bir anda sıfıra da düşebiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için kural ve kanunlara da tabi değil. Herhangi bir Kripto Para borsasından alınan coinler kripto para borsasının kapanmasıyla buharlaşabiliyor. Alınan kripto paralar soğuk cüzdana taşınarak saklanması en mantıklı yöntem olarak biliniyor. Kripto para borsalarını sadece aracı olarak kullanmak ve sonrasında coinlerin soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Kripto para borsaları yükseliş ya da düşüş anında kendilerini korumaya almak için sistemlerini yavaşlatabiliyor ve bundan dolayı da alım-satım gerçekleşemediği için yatırımcılar mağdur olabiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olunmaması nedeniyle hemen hemen herkes kripto paralar üzerinden açıklamalar yapıp uzman olduğunu iddia edebiliyor. Sosyal medyada birçok sıradan kişi yetkisi olmamasına rağmen tavsiyede bulunup yatırımcıları mağdur ediyor. Grafiklerle anlatımlar yapılsa da küresel ekonomiyi etkileyecek tek değişiklik tüm analizleri suya düşürebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve risklerin iyi bilinmesi ve stop emirlerinin her gün güncellenmesi gerekiyor.