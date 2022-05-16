Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! Bitcoin kritik seviyede

Kripto para piyasası düşük seviyelerde gezinmeye devam ediyor. Bitcoin yeni haftaya 30 bin dolar seviyesinin altında başladı.

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1.33 trilyon dolara indi.

Bitcoin saat 11.10 itibariyle binde 7 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 656 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 42.39'a çıktı.

Ethereum, BTC'den daha fazla değer kaybetmeye devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 düşerek 2 bin 17 dolar seviyesine geldi.

Ripple ve Dogecoin de sınırlı değer kaybı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 41 cente gerilerken DOGE'un değeri yüzde 1.1 inerek 8 cent bandında geziniyor.