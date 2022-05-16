  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! Bitcoin kritik seviyede

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! Bitcoin kritik seviyede

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! Bitcoin kritik seviyede

Kripto para piyasası düşük seviyelerde gezinmeye devam ediyor. Bitcoin yeni haftaya 30 bin dolar seviyesinin altında başladı.

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1.33 trilyon dolara indi. 

Bitcoin saat 11.10 itibariyle binde 7 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 656 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 42.39'a çıktı. 

Ethereum, BTC'den daha fazla değer kaybetmeye devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 düşerek 2 bin 17 dolar seviyesine geldi. 

Ripple ve Dogecoin de sınırlı değer kaybı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 41 cente gerilerken DOGE'un değeri yüzde 1.1 inerek 8 cent bandında geziniyor. 

Etiketler kripto para bitcoin ne kadar ethereum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 1 tabak bedava ciğer için birbirlerini ezdiler
Ünlü ekonomistten piyasalar için korkutan ''bitkisel hayat'' açıklaması
Borcu olanlara kötü haber: ''Enflasyon nedeniyle tazminat davası açılabilir''
Masumlar Apartmanı satışa çıkarıldı! Sürpriz bir de talibi var
''Kışlık Saray''a komşu 9 saray yavrusu daha geliyor
Gökyüzünde büyüleyen anlar: Kanlı ay tutulması böyle görüntülendi!
İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı
Ünlü mankene kedi saldırısı: ''Ayak damarlarımı patlattı''
İrem Derici'den Cem Belevi'ye yaylım ateşi! Demediğin ibırakmadı
Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı