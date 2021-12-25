''Marketlerde fiyatlar neden düşmüyor'' sorusuna bu yanıtı verdi

Döviz kurundaki düşüşün hala zincir marketlerdeki fiyatlara yansımamasının tepkileri büyürken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kurun düşmesiyle beraber etiket fiyatlarının da düşürülmesine yönelik açıklamalarından sonra 81 ilde zincir marketlere eş zamanlı denetim başlatıldı.

Gözler etiket fiyatlarına yansıyan zamların geri çekilip çekilmemesindeyken, sosyal medyada da zincir marketlere yönelik fiyat indirme çağrısı yapıldı. İndirimin yapılmaması halinde ise marketlerin boykot edileceği paylaşıldı. Tüm bunlar yaşarırken, GPD Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, ürünlerin alış fiyatına vurgu yaparak, "Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” açıklamasında bulundu.

"FİYATLARIN AŞAĞIYA DÜŞMESİ ZAMAN ALACAK"

GPD Başkanı Aykaç konuyla ilgili Hürriyet'e konuştu. Fiyatların yön değiştirmesinin zaman alacağını belirten Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

"BİR ÇOK ÜRÜN GRUBUNDA ARZDA SIKINTI VAR"

Meselenin herkesin gündeminde olması gerektiğini ve asıl sorunun tedarik olduğunu anlatan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

Hürriyet