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Mega yat Muğla'da! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Mega yat Muğla'da! Haftalık kirası dudak uçuklattı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi, 85 metre uzunluğunda ve haftalık kirası 874 bin 500 dolar bir mega yatı ağırladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "O'Ptasia" adlı mega yata yakıt ikmali yapıldı. Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 85 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Yunanistan'da 2018'de inşa edilen yat, bir helikopter pisti, sinema salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Bir master süit, 1 VIP kabin, 6 çift kişilik kabin ve iki ikiz kabinden oluşan 10 süitte 12 misafir ağırlanabilen lüks yatta, 26 kişilik mürettebat görev yapıyor.

KİRASI 874 BİN 500 DOLAR
Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 874 bin 500 dolar olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrıldı. 

Etiketler yat mega yat kira
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