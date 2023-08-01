Memur ve emeklilerin zam pazarlığı başladı! İşte memur sendikalarının zam talebi

Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri başladı. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün yapılacak ilk toplantıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil etti.



Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, “Bugün burada, hali hazırda çalışan ve emekli olan yaklaşık 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını; kamu görevlileri konfederasyonlarımız ve 11 hizmet kolunda kurulu sendikalarımız ile birlikte yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı “7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ni başlatıyorum” dedi.

“Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik”

Geride kalan 21 yılda Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözerek; toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Işıkhan, “Kamu personeli ve kamu personel sisteminin, ülkemizin kalkınma ve büyümesindeki rolünün son derece önemli olduğunun bilinci içerisinde; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, din hizmetleri ve diğer kamusal alanlardaki kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu personelinin, bizlerle olan diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu görevlileri sendikacılığının ilerlemesi ve gelişmesi için yasal düzenlemeler yaparak sendikal gelişimi güçlendirdik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık” diye konuştu.

“Ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır”

Türkiye’de kamu sendikacılığında yüzde 75’lik örgütlenme oranının gelişmiş birçok ülkenin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, “Dünyada, sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60’lar seviyelerinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır. Bu seviyeyi yakalamamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmasının, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamızın, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Politikalarımızı belirlerken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ettik”

2010 yılında Anayasada yapılan düzenleme ile kamu görevlileri sendikacılığı alanında mali ve sosyal hakların belirlenmesinde ‘Toplu Görüşme’den ‘Toplu Sözleşme’ ye geçildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, “Artık bu masada alınan ve mutabakata varılarak imzalanan kararlar ‘Toplu Sözleşme’ metni olarak kamu personel sisteminde doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış durumdadır. Hükümet olarak paydaşlarımızla her şartta ve her ortamda diyaloğa açık olduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikalarını belirlemeye büyük özen gösterdik. Politikalarımızı belirlerken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ettik. Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla; Kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurulları’nı etkin hale getirdik. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nu kurduk. Bu kurulu daha işlevsel hale getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Mutabakata vararak ‘Toplu Sözleşmemizi uzlaşma ile sonuçlandırmayı hedefliyoruz”

Bakan Işıkhan, çağın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sisteminde hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizim için çok önemli olduğu vurgusunu yaparak, “Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız ‘7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmeleri’ çalışmalarımızın sonucunda, mutabakata vararak ‘Toplu Sözleşmemizi inşallah hayırla ve uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık yaptığı toplantıya, memur ve memur emeklilerini temsilen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yer aldı.

Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi yaklaşık 500 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Grup, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi beklentilerini dile getirdi. Sendika üyeleri, 'Ücret adaletsizliğini reddediyoruz', 'Türk lirası eriyor' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı.

"Maaşlar yüzde 115 oranında artırılsın''



Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, tüm kamu çalışanlarının maaşlarının en az yüzde 115 oranında artırılmasını, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının bu rakam üzerinden hesaplanması gerektiğini söyledi. Yeşildağ, "Yüzde 115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılında ocak, nisan, temmuz ve eylül aylarında yüzde 15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024'te yüzde 5 oranında refah payı eklenmelidir. Birikimli enflasyonun yüzde 15'i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı, maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024'ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir" dedi.

"Aile yardımı 3 bin liraya yükseltilmeli"



Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, en düşük memur ücretinin yoksulluk sınırı olarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Sosyal yardımlara değinen Cengiz, "Aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı. Yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli. Bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli. Fazla mesai yapan memurlara ücretsiz akşam yemeği veya yemek maliyeti gün bazında ödenmeli. Tayın bedeli katsayısı 2 bin 100 liradan 6 bin liraya çıkarılmalı. Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli, giyecek yardımı cins ve esasları ile miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den yüzde 110 artış talebi

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da hazır bulundu.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.