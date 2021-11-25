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Merkez Bankası açıkladı: BAE ile imzalar atıldı

Merkez Bankası açıkladı: BAE ile imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

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Etiketler merkez bankası birleşik arap emirlikleri
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