Merkez Bankası faiz sürprizi yapabilir

Reuters’a konuşan ekonomistler, TCMB’nin 20 Ocak’ta açıklayacağı politika faizi hakkında beklentilerini açıkladı. Ekonomistler, TCMB'nin eylülden beri gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağını düşünüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu ay açıklayacağı politika faizine dair uzmanlar beklentilerini açıkladı.

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçtiğimiz aylardaki faiz indirimleri kur krizini tetikledi.

Yaşanan kriz sonrası Reuters anketine katılan 16 kurumun 15'i önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

TAHMİNSİZ EDEMEMEKTEN KATILMAYANLAR OLDU

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9, yüzde 14.75 bandında yer alıyor. Reuters, PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikası kararlarının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle ankete katılmayacaklarını belirtti.

TL YÜZDE 44 DEĞER KAYBETTİ

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

'FAİZ SABİT TUTULACAK' BEKLENTİSİ

Genel beklenti, TCMB'nin eylülden beri gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

TCMB, aralık ayındaki toplantısı sonrasında alınmış olan faiz indirimi kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirmişti. Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TÜFE, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirttiler.

Para politikasında ileride bir "U dönüşü" olmasını beklediğini söyleyen Goldman Sachs, bu noktaya gelmeden önce ise başka idari ve düzenleyici adımlar atılmasını beklediğini ekledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim görüşümüze göre şu ana kadar alınan tedbirlerin hiçbiri Türk ekonomisinin karşılaştığı başlıca soruna - çok yüksek enflasyon seviyesine - değinmiyor. Dövize bağlı mevduatlar veya diğer adımlar dolarizasyonu durdursa bile, çok ekside olan reel faizler ve yüksek seviyedeki kredi büyümesi enflasyonun yüksek seviyede kalmasına sebep olmaya ve liranın üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel."

GÖZLER 20 OCAK'TA

TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Ocak saat 14.00'te açıklayacak.