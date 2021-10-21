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Merkez Bankası rezervleri ortaya çıktı

Merkez Bankası rezervleri ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, 15 Ekim haftasında brüt rezervler toplamda 125,8 milyar dolara ulaştı. Net rezervler 32,1 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler ise eksi 35,9 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 15 Ekim haftasında brüt rezervler toplamda 125,8 milyar dolara ulaştı.

 Net rezervler 32,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, toplam swap 68,1 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise eksi 35,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

SWAPLAR

Buna göre bankanın swap anlaşmaları hariç net rezervi eksi 35,9 milyar dolar seviyesinde.

Son dönemde yaşanan rezerv artışları ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geliyor.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin, Katar ve Güney Kore’yle swap anlaşmaları bulunuyor.

Etiketler tcmb rezerv swap tcmb'nin rezervleri merkez bankası
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