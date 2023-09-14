  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor

Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor

Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor
Güncelleme:

TCMB'nin toplam rezervleri 8 Eylül haftasında 120 milyar 645 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervlerdeki yükseliş eğilimi böylelikle üst üste 13'üncü haftada da sürdü.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim ise üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
01.09.2023 41.858 78.766 120.624
08.09.2023 41.374 79.271 120.645
Etiketler tcmb net rezervler tcmb rezervleri merkez bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor All Star'da 9'uncu yarışmacı da belli oldu
CHP'deki sürpriz genel başkan adayı belli oldu
Görüntüler kahretti! Koca ülke sualtı mezarlığına döndü
Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 2 ili daha ekledi
Dikkat! Bu kahrolası SMS kesin size de geldi!
CHP'de bir sürpriz Genel Başkan adayı daha
EBEBK hisselerine çifte tedbir getirildi
Türkiye'nin kırmızı altını için ortaya çıktı
Süper Lig'in en pahalı 11'i açıklandı! Beşiktaşlılar çıldıracak
SGK uzmanı açıkladı: Emekliye seyyanen zam geliyor!