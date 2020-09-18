Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.7’den, bu anket döneminde yüzde 10.15’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.58’den ve yüzde 8.86’ya yükseldi.

Aynı dönemde, yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi 7.34 liradan, 7.60 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 7.68 liradan, 7.94 liraya yükseldi.

TCMB anketinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de “yüzde 1.6 küçülme”yken, “yüzde 1.5 küçülme” olarak gerçekleşti.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı dönemde yüzde 4.3’ten yüzde 4.2’ye geriledi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.79 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 11.00 olarak gerçekleşti.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde

yüzde 9.43 düzeyinden, yüzde 10.58’e, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.43 ve yüzde 8.62 oldu.