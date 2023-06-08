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Merkez Bankası'nda atama neden gecikti? Dikkat çeken iddia

Merkez Bankası'nda atama neden gecikti? Dikkat çeken iddia
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Ekonominin başına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Bu görev için Hafize Gaye Erkan ismi öne çıkarken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erkan'ın Merkez Bankası'na atanmasında yaşanan gecikmenin, kurdaki yükseliş ve ekonomik sıkıntılardan yeni yönetimin sorumlu tutulmak istenmemesi olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek, yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu. Vatandaşın kanayan yarası ekonomideki aksaklıkların düzeltilmesi için kolları sıvayan Şimşek'in kendi kadrolarını kurmak için düğmeye bastığı ve Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği öne sürüldü.

ATANMANIN GECİKMESİ MERAK KONUSU OLDU
Şimşek, Ankara'da Hafize Gaye Erkan ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirirken ve süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi beklenen genç ve başarılı ekonomistin kısa sürede Merkez Bankası başkanlığına atanması bekleniyordu.

"YENİ YÖNETİM SORUMLU TUTULMASIN DİYE BEKLETİLİYOR"
Hafize Gaye Erkan'ın atamasının gerçekleşmemesi kafalarda soru işareti bırakırken, Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Erkan'ın Merkez'in başına atanmasında yaşanan gecikmenin nedeninin, kurdaki yükseliş ve ekonomideki sıkıntılardan yeni yönetimin sorumlu tutulmak istenmemesi olduğu öne sürüldü.

KURDAKİ ARTIŞ YÜZDE 7'Yİ GEÇMİŞTİ
Atamaların ardından piyasa uygulamaya bakacak ve ona göre TL varlıklar fiyatlanacak. Şu an yüzde 40'ın hemen altında bulunan enflasyona karşın politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde. Yeni Merkez Bankası yönetiminin bu faizi güçlü bir adımla yüzde 25-30 seviyelerine çıkarması beklentiler dahilinde. Dolar kuru dün 7'nin üzerinde artarak 23,2 lirayı görmüş, Euro ise 25 lirayı geçmişti.

Etiketler merkez bankası atama hafize gaye erkan
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