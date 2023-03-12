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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni dolar talimatı

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni dolar talimatı
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TCMB, dolara yönelik artan talebin ardından, bankalara gönderdiği yazı ile döviz alım-satım işlemlerindeki farkın daha da yükseltilmesini istedi.

Türkiye'de birçok banka tarafından halihazırda fahiş bir alım-satım farkı uygulanan döviz işlemleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) şok bir istek daha geldi. Mevcut makas aralığının fazlalığından şikayetçi olan vatandaşların aksine TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile dolar alımını kısıtlamak ve bu yol ile dolar kurunu baskılamak için döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın daha da açılmasını istedi.

Benzer bir talebi şubat ortasında da ileten Merkez Bankası, 19,15 liradan ucuza dolar satılmasını istemiyor. 

Bloomberg’e konuşan bankacılık kaynaklarının aktardıklarına göre Merkez Bankası, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalara TL üzerindeki döviz baskısını hafifletmek maksadıyla perakende dolar alımlarındaki marjları daha da genişletmeye çağırdı.

Merkez Bankası, cuma günü spot piyasada 18,96’ya satılan doları bankalardan bireysel yatırımcılara 19,15 liranın altında satmamalarını istedi. Daha önce Merkez Bankası, bankalardan fiyatı dolar başına minimum 19,05 olarak belirlemelerini istemişti.

 

Etiketler tcmb merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar hesabı Merkez Bankası döviz alım-satım işlemleri makas
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