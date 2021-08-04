Merkez Bankası'ndan Temmuz enflasyonu açıklaması

Temmuz enflasyonunda gıda ve enerji fiyatlarının temel belirleyiciler olduğunu belirten Merkez Bankası, "Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükseldi" açıklaması yaptı.

TÜİK'in önceki gün açıkladığı temmuz enflasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası, tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 1.80 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 1.42 puan artışla yüzde 18.95’e yükseldiğini anımsattı. Yükselişte gıda ve enerji fiyatlarının temel belirleyiciler olduğunu vurgulayan Merkez Bankası açıklamasında şunlar kaydedildi: DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükselmiştir. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünde etkili olmuştur. Enerji grubu enflasyonu elektrik ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde artarken, eşel mobil sistemi tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etmiştir. Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasındaki seyrin de etkisiyle temel mallar grubunda gerilerken, hizmet sektöründe kademeli normalleşme sürecinin de yansımalarıyla lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerindeki fiyat gelişmelerine bağlı olarak bir miktar yükselmiştir. Temmuz ayında uluslararası enerji fiyatları artarken, enerji dışı emtia fiyatları daha ılımlı bir seyir kaydetmiştir. Bu görünüme karşın, gecikmeli etkilerle üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde, yıllık enflasyon çekirdek enflasyon göstergelerinden B’de yükselirken, C’de gerilemiş; göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur.