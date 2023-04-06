Merkez Bankası'nın rezervleri eridi

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mart ile biten haftada 2 milyar 271 milyon dolar azalarak, 122 milyar 423 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 89 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 336 milyon dolardan 70 milyar 247 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 31 Mart haftasında 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.