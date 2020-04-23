Motosiklette gümrük vergisi yüzde 30'a çıktı

Yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 30'a çıkarıldı. Uzak Doğu ürünlerine getirilen yüzde 10 ilave verginin 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Verginin bu ay sonuna kadar ithal edilebilecek tüm motosikletleri kapsamayacağı açıklanmasının ardından acil olarak toplanan motosiklet sektörü temsilcileri, üretilmiş motosikletlerin Türkiye'ye geliş süresinin 3-4 ayı bulduğunu belirtiler.

Sektör yetkilileri Uzak Doğu'dan verilen siparişlerin 1 ayda Türkiye'ye girmesinin lojistik açısından mümkün olmadığını eğer yetişirse bunun bir mucize olacağını dile getirdiler.

Gelen son zamla fiyatlar tüketiciye şöyle yansıyacak:

250 cc altındaki bir motosiklete ödenen vergiler sırasıyla ilave gümrük vergisi yüzde 30’a çıkarken bu orana yüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5.000 TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8.284 TL’ye geliyor. Bu durumda tüketici 3.284 TL vergi ödemiş oluyor.

250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV yüzde 8 yerine yüzde 37 olarak uygulanıyor.

Yine aynı hesaplamaya göre vergisiz fiyatı 5.000 TL olan 250 cc üstü bir motosikletin fiyatı 10.508 TL’ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatından biraz daha fazla ilave bir bedeli vergiler için ödüyorsunuz.





