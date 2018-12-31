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  3. 31 Aralık 2018 08:12

MTV'de 2019 için artış oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2019 yılı için artış oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi.

MTV'de 2019 için artış oranı belli oldu
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Vergi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2019 yılı için yüzde 23.73 olarak berlilenen yeniden değerleme oranında, Motorlu Taşıtlar Vergisi için indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” denildi.

Trafik cezaları, özel yasayla arttırılmadı.

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