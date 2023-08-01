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O ilde taksi ücretlerine zam

O ilde taksi ücretlerine zam
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Yapılan yakıt zamlarının ardından Denizli'de de taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Yapılan yakıt zamlarının ardından bir çok ilde olduğu gibi Denizli'de de taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Denizli'de de birçok ilde olduğu gibi taksi ücretlerine zam geldi. Yeni yapılan zamla birlikte taksilerin açılış ücreti yüzde 71,42 artışla 35 TL'den 60 TL'ye yükseldi. Yeni zamlarla birlikte 0 ile 2,5 kilometre mesafede açılış ücretiyle birlikte 60 TL ödenecek olup, 0 - 30 kilometre arasındaki tarifeye de yüzde 80 zamla 10 TL'den 18 TL'ye, 30-60 kilometre arasındaki mesafeye de yüzde 78,94 artış oranıyla 9,5 TL'den 17 TL'ye yükseldi. 

Etiketler taksi taksi ücretleri zam
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