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O ilde toplu ulaşıma zam

O ilde toplu ulaşıma zam
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Elazığ'da şehir içi toplum ulaşım hizmetlerine zam geldi. Alınan yeni karara göre, kentteki otobüslerde geçerli tam ücret 9 TL oldu.

Elazığ’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. 

Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı. Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu.

4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.

Etiketler zam toplu ulaşım elazığ
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