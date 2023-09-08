O ilde toplu ulaşıma zam

Elazığ'da şehir içi toplum ulaşım hizmetlerine zam geldi. Alınan yeni karara göre, kentteki otobüslerde geçerli tam ücret 9 TL oldu.

Elazığ’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı. Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu.

4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.