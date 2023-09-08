O ilde toplu ulaşıma zam
Elazığ'da şehir içi toplum ulaşım hizmetlerine zam geldi. Alınan yeni karara göre, kentteki otobüslerde geçerli tam ücret 9 TL oldu.
Elazığ’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.
Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı. Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu.
4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.
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