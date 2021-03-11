Ocak 2021 cari açık beklentileri aştı

TCMB, cari işlemler hesabının ocak ayında 1,87 milyar dolar açık verdiğini açıkladı. Beklentiler cari açığın 1,68 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Cari işlemler hesabı, ocak ayında 1,87 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara gerilemiş ve bunun sonucunda on iki aylık dönemde 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1.118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolarna gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.404 milyon dolar daralmayla 1.913 milyon dolarna gerilemesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar olmuştur."