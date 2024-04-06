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Önce zam sonra indirim! Sigara fiyatları bir kez daha değişti

Önce zam sonra indirim! Sigara fiyatları bir kez daha değişti
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu.

Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ grubunun bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.

İşte indirim sonrası yeni fiyatlar

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu.

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