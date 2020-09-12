Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı

“Osmaniye yer fıstığı” olarak coğrafi alan tescilinin de bulunduğu yer fıstığı hasadı start aldı. Osmaniye genelinde bu yıl yaklaşık 140 bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığında rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Birinci ürün hasadı olarak yapılan yer fıstığı tarlada kilogramı bu yıl 10 TL’ye satılıyor. Geçtiğimiz yıl 169 bin ton yer fıstığı hasadı gerçekleşen bölgede bu yıl rekoltenin de yüksek olmasından dolayı 200 bin ton fıstık hasadı bekleniyor. Yer fıstığı tarlada tarım makineleri yardımıyla topraktan çıkarılıyor.



Daha sonra tarım işçileri bitkinin köklerinde tutan yer fıstığını tek tek kopararak harman diye tabir edilen yere getiriyorlar. Burada topraktan ayrıma işlemi yapıldıktan sonra çuvallanan yer fıstığı daha sonra işlenmek ve iç haline getirilmek üzere fabrikalara götürülüyor. Fabrikalarda iç haline getirilen işlenen ve kavrulan yer fıstığı Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

Bu yıl çiftçinin yer fıstığında yüzünün güldüğünü söyleyen fıstık üreticisi Mehmet Aygün, “Yer fıstığı hasadımız başladı. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu bereketli bir hasat diliyorum. Yer fıstığı kilogram olarak bu yıl 10 TL’den satılıyor. Fıstıkta verim oldukça yüksek. 1 dönümde yaklaşık 450 ile 500 kilogram arası fıstık aldık. Çiftçilerimize bereketli olsun” dedi.