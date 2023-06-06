Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Dolar/TL'deki yükselişin şaşırtıcı olmadığını belirterek, ''Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok.'' dedi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrası döviz kurları rekor seviyelere yükseldi. 6 Haziran itibariyle Dolar 21 lira seviyesini, Euro ise 23 lirayı aştı.



Dolar/TL'deki hızlı yükselişle ilgili olarak ekonomist Özgür Demirtaş'tan yeni değerlendirme geldi. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sevgili Arkadaşlar Dolar-TL deki yukarı hareket şaşırtıcı değil. Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce de yazmıştım…" dedi.