  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı

Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı

Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı
Güncelleme:

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Dolar/TL'deki yükselişin şaşırtıcı olmadığını belirterek, ''Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok.'' dedi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrası döviz kurları rekor seviyelere yükseldi. 6 Haziran itibariyle Dolar 21 lira seviyesini, Euro ise 23 lirayı aştı. 

Dolar/TL'deki hızlı yükselişle ilgili olarak ekonomist Özgür Demirtaş'tan yeni değerlendirme geldi. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sevgili Arkadaşlar Dolar-TL deki yukarı hareket şaşırtıcı değil. Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce de yazmıştım…" dedi. 

Etiketler özgür demirtaş dolar euro döviz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ili işaret etti: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyorum''
Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: ''İzin vermeyeceğim''
Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü
Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı! Yeni düzenleme yolda
Sürpriz iddia: DEVA ve Gelecek Partisi birleşiyor
Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti rekor kırdı
Bu yoldan geçenler fotoğraf çektirmeden gitmiyor
En çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu! İstanbul da listede
Sigaraya peş peşe zam! En ucuz sigaranın fiyatı 36.5 TL'ye yükseldi