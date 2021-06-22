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Özgür Demirtaş ''hakkımı helal etmem'' deyip uyarı: ''Bunlara yatırım yapmayın!''

Özgür Demirtaş ''hakkımı helal etmem'' deyip uyarı: ''Bunlara yatırım yapmayın!''

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirta, şarkıcı ve türkücüler adına çıkarılan coinlere yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Ekonomist Özgür Demirta, şarkıcı ve türkücüler adına çıkarılan coinlere yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

 "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına KOİN çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeyelere ASLA ve ASLA yatırım yapmayın.

Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz.

İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte..."

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Etiketler emrah şarkıcı emrah coin kripto kripto para
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