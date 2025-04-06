Özgür Özel'in MASAK iddiasına bakanlıktan jet yanıt

CHP lideri Özgür Özel'in ''MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar'' sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi. ''Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir.'' diyen Özel, ''MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ettiği belirtilerek, "Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

DHA