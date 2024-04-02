Papel’in 2024 Hedefleri Büyük: Yepyeni Bir Finansal Deneyimin Kapılarını Aralayacağız

Türkiye, finansal teknoloji (fintek) alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda ilerlerken, 2023 yılında Merkez Bankası’ndan elektronik para ve ödeme kuruluşu faaliyet izni alan Papel, geliştirdiği ürünler ve teknolojiler ile yepyeni bir finansal deneyimin kapılarını aralıyor.

Fintek, ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Finansal teknoloji, Fintek; aldığı yatırımlar ile Türkiye’de son yıllarda ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladı. 2022 yılında, Finans Ofisi’nin yayımladığı Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu’na göre; Türkiye 93,8 milyon kredi kartı sahipliğiyle dünyada 7. sırada yer alıyor. Kredi kartı işlem sayısı yönünden ise dünyada 6. sırada.

Bu istatistiklerin dışında Türkiye; 1,8 milyon POS cihazı, 52.200 ATM ve 86,7 milyon aktif bireysel dijital bankacılık müşterisi ile de bankacılık sektörünün liderlerinden biri konumunda.

Papel, bankacılık hizmetlerini kolaylığın ötesine taşıyor ve böylece kullanıcı dostu finansal çözümleri teşvik ediyor. Bu değişim, müşteri ilişkilerini de güçlendiriyor.

2024 yılına hızlı başlangıç

2024 yılının ilk çeyreğinde, finansal teknolojinin hızlı bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl açık bankacılık lisansı alan Papel’in, Bankalararası Kart Merkezi üyeliği de onaylandı.

Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için kolay ve hızlı finansal deneyim sağlayan platform, önümüzdeki 5 yıl içinde özellikle KOBİ’lerin büyümesine destek olacak ürünleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

“Papel olarak, Türkiye’nin finansal teknoloji merkezi olmasını hedefliyoruz”

Papel, geçtiğimiz günlerde, bu yıl içerisinde farklı ürün ve hizmetlerinin lansmanını yapacaklarını duyurmuştu.

CEO Seyhan İbrahim Yıldırım, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çok önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti. Ülkemizin finans merkezi olabilmesi için en önemli adımlardan biri de 'finansal teknoloji merkezi' olmasıdır. “Papel olarak, bu potansiyelin farkındayız. Potansiyelini en iyi şekilde kullanması için, var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Fintek, güvenli ve kullanımı kolay bir ekosistem”

Papel olarak, bireysel kullanıcılar için de önemli gelişmelere imza attıklarını belirten Yıldırım, finansal teknoloji alanında güvenli, maliyet olarak avantajlı ve kullanımı kolay bir yapı olduklarını ifade etti.

“’2024’ü Papel’in Türkiye pazarında tanıtım faaliyetlerine başladığı yıl olarak planlıyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor, tüketicilerin harcama alışkanlıkları ve beklentileri ise çok daha hızlı değişiyor. 2024 yılı için çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Papel Nedir?

Finansal teknoloji alanında öne çıkan Papel, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuştur ve bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

Ödemelerin geleceğinde ön planda olmayı hedefleyen şirket, uluslararası alanda önemli oyunculardan biri olmayı hedeflerken; büyümeyi ve verimliliği teşvik ederek finansal işlemleri kolaylaştırarak da öne çıkmak istiyor. Sürekli yenilik parolasıyla, dünya çapındaki finansal etkileşimlerin geleceğini şekillendirmek de hedefleri arasında.