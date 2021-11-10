Peş peşe zam gelen benzine bu kez indirim geldi!

Son dönemde zam üstüne zam gelen benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerine uygulanan eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edileceği kaydedildi.

2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanıyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının bütçede öngörülen hedefin 44.5 milyar lira altında kalarak 31.2 milyar lira olması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.