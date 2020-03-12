Piyasalarda koronavirüs depremi! Dolar ve euro kritik seviyeyi aştı

Küresel piyasalarda corona virüs fırtınası devam ediyor. ABD borsasında açılışın ardından düşüş yüzde 7'ye ulaşarak bugün de borsalarda işlemlerin 15 dakika durmasına neden oldu. Dünya borsalarının neredeyse tamamında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da etkili oluyor.

Ölümcül corona virüs ile ilgili gelişmeler piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya borsalarının neredeyse tamamında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da yaşanıyor.

Endekste işlemler yüzde 7'yi geçen değer kaybıyla gerçekleştiriliyor.

Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, 6,28 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,01 seviyelerinde.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 531 lira, Cumhuriyet altını da 2.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.612 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'ndan benzer bir karar gelmedi.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar euroluk varlık alımı planladığını duyurdu.

ECB bu planla, zor durumdaki finansal sisteme nakit akışı sağlayacağı mesajlarını verdi. Bu hamleler bile sert satışların yaşandığı Avrupa borsalarında tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Almanya'da DAX yüzde 7,5, İngiltere'de FTSE yüzde 7; Fransa'da CAC yüzde 8 civarı ekside seyrediyor.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısının ardından yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor. Banka hisselerinde kayıplar yüzde 12'ye ulaştı.

ABD'DE ENDEKSLER SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI, İŞLEMLER DURDURULDU

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Açılışta, Dow Jones endeksi 1.300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,81 azalışla 22.184,71 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi, yüzde 6,58 kayıpla 7.398,58 puandan işlem görmeye başladı.

Endeks, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7 değer kaybederek borsada devre kesilmesine neden olmuştu.

PETROL YENİDEN 33 DOLARA GERİLEDİ

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 33 dolar civarında.

Altın da yüzde 8 kayıpla Fed kararı öncesi seviyenin altına geriledi. Spot altının onsu 1600 doların altına indi.