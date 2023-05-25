Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''nakit avans tekrar kesilecek'' uyarısı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın nakit avans kısıtlamasına yönelik kararını iptal etmesinin ardından uyarıda bulundu. Demirtaş, ''Yazın kenara: Yakın gelecekte tekrar kesilecek.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri öncesinde ihtiyaç kredilerinde artan faiz oranları karşısında vatandaşlar çareyi taksitli nakit avans çekiminde bulmuştu.

TCMB ise kredi kartı üzerinden çekilen nakit avansa önce kısıtlama getirmiş daha sonra ise gelen eleştiriler üzerine hızla geri adım atarak bu kısıtlamaları kaldırmıştı.

Özgür Demirtaş ise mevcut duruma yönelik eleştirisini sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

“Kredi Kartları nakit avans kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı. Yazın kenara: Yakın gelecekte tekrar kesilecek. Tahminim gerçekleşince bu tweetimi hatırlarsınız…”

Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.



Yazın kenara:



Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.



Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 25, 2023

FUAT OKTAY: ALTIN VE DÖVİZE KAYIŞI ENGELLEMEK İÇİN YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakit avans kısıtlamasının dar gelirli vatandaşları ilgilendirmediğini belirterek şunları söylemişti: "Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir durum değil. Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Bütün kredi kartlarında oradan nakit alınarak altın alma gibi ya da döviz alma gibi yani ekonomiye katkı vermeyen yastık altı diye ifade ettiğimiz, ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Kredi kartıyla altın alımı gibi yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor onun dışında bir şey değil"



