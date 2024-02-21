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Rekabet Kurulu, dünya devine cezayı kesti

Rekabet Kurulu, dünya devine cezayı kesti
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Rekabet Kurulu, satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle Nestle'ye 346 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE ETTİLER

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre; Kurul'un şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

346 MİLYON LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

AA

Etiketler rekabet kurulu Nestle Türkiye fiyatlara müdahale para cezası
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