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Resmi Gazete'de yayımlandı: O ürünlere soruşturma açıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: O ürünlere soruşturma açıldı
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Resmi Gazete'de, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" yayımlandı. İthal bazı paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin ve Tayvan menşeli bazı paslanmaz çelik ürünleri için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticinin başvurusuna istinaden Çin ve Tayvan menşeli "demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller" başlığı altındaki bazı paslanmaz çelik ürünlerinin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.

Etiketler satış ürün Resmi Gazete ticaret
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